En campagne à Rao : Mouhamadou Madana Kane de la coalition « Dundu » promet de soutenir les femmes et jeunes Mouhamadou Madana Kane, tête de liste de la coalition « Dundu » (signifiant « Vivre » en wolof), a exprimé sa satisfaction face à l'engagement des femmes et des jeunes de Rao.

Vendredi 8 Novembre 2024

Il leur a promis de « ne pas les oublier » en cas de victoire de son camp lors des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain.



« Je suis heureux de votre soutien pour notre liste et, très prochainement après les élections, je reviendrai à Rao pour déployer le programme que je souhaite mettre en place pour les jeunes et les femmes », a déclaré M. Kane.



Selon les infos reçus, ces propos ont été tenus lors de son passage, mercredi, dans cette localité du département de Saint-Louis, dans le cadre de sa campagne électorale. M. Kane a salué l'implication des « femmes dévouées et engagées pour la cause de Dundu, convaincues de l'idéal » que promeut cette coalition, un idéal de « fraternité à tous les niveaux ».



Il a également réitéré son « soutien et sa gratitude » envers les femmes et les jeunes qui contribuent activement à renforcer la présence de Dundu dans cette région, les invitant à se retrouver « très prochainement » pour une tournée régionale, où Rao constituera « une étape importante ».





