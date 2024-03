En caravane à Grand-Yoff: La Jeunesse de Bby sûre de la victoire de leur candidat redynamise les troupes La Jeunesse de Benno Bokk Yaakar (Bby) de Grand-Yoff a organisé, hier, une caravane qui a sillonné les rues de la commune pour convaincre les électeurs à voter pour le candidat Amadou Ba. A l'issue de cette procession, Lamine Lo, co-coordonnateur de la Jeunesse de Bby de Grand-Yoff se dit confiant de la victoire de leur candidat au soir du 24 mars 2024 dans leur commune et sur toute l'étendue du territoire national.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2024 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|

Conscient que Grand-Yoff constitue un grand bastion électoral, il a indiqué qu'ils ont alors misé sur les visites de proximité et les caravanes pour convaincre les populations à voter pour l'ancien Premier ministre du Sénégal. « Tous les jeunes se sont mobilisés pour un seul objectif à savoir la victoire de leur candidat », a-t-il expliqué, précisant que pour la campagne électorale, ils ont plutôt privilégié les caravanes et les visites de proximité.



La commune de Grand-Yoff est réputée être le fief de la coalition Taxawu Sénégal dirigée par Khalipha Ababacar Sall, Lamine Lo ne partage pas ce constat. Selon lui, la coalition Bby est très forte dans la commune. D’après lui, elle va même remporter la présidentielle de 2019 à Grand-Yoff. Cette année (élection présidentielle 2024), nous allons remporter ce scrutin présidentiel dans notre commune.



A l'en croire, tous les responsables de la coalition se sont retrouvés et se sont mobilisés pour atteindre cet objectif. « Grand-Yoff était le fief de cette coalition "Taxawu Sénégal", il ne l'est plus aujourd'hui », a soutenu M. Lo. Ce dernier est magnifié le déroulement de la campagne électorale dans sa commune où aucune violence n’a été notée. Il espère qu’il en sera ainsi jusqu’à la proclamation des résultats.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook