En caravane dans le Nord du pays : Ousmane Sonko parle aux agriculteurs et éleveurs Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 20:02 | | 0 commentaire(s)| En caravane dans le Nord du pays, Ousmane Sonko du parti Pastef était à Matam plus précisément dans le département de Ranérou où il s'est adressé aux populations et notamment aux agriculteurs et éleveurs de cette localité.



