En entretien à TV5 Monde : Barth diplomatiquement parle du choc des ambitions dans YAW et « oublie » son clash avec Sonko Connu pour son tempérament fougueux, l’homme semble retrouver son calme. L’homme, c’est Barthélémy Dias, le maire de Dakar, qui a accordé un entretien à TV5-Monden avec plus sieurs sujets abordés dont les tensions à Ngor entre les populations et les gendarmes, avec ses deux morts.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023

Mais Barth, en mode diplomatique parle du choc des ambitions dans YAW et « oublie » son clash avec Sonko. Car interrogé sur ses relations "tendues" avec le leader du Pastef, Ousmane Sonko ces derniers jours, Barthélémy Dias a préféré ne plus revenir sur le sujet.

