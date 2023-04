En équilibre précaire à l’Assemblée Nationale :, Benno condamnée à négocier Au même titre que Mimi Touré qui s’était alignée en non inscrite avant d’être destituée puis remplacée par Aida Sougou, la députée Marietou Dieng va s’aligner comme non inscrite et pourrait jouer un rôle majeur dans le conflit permanent qui oppose la majorité au groupe principal de l’opposition incarné par la coalition Yewwi Askan Wi.

Elle porte également à quatre le nombre de députés non-inscrits avec Pape Djibril Fall (Les Serviteurs), Thierno Alassane Sall (Aar Sénégal / Republique des Valeurs) et Moussa Diakhaté (Bokk Gis Gis).



La coalition majoritaire perd numériquement une voix et passe de 82 à 81 députés, contre 56 pour Yewwi et 24 pour Wallu.



En d’autres termes, la coalition BBY à elle seule ne dispose plus d’une majorité absolue et devra nouer des alliances occasionnelles avec des non-inscrits ou avec des députés de Wallu, troisième force de l’Hémicycle, pour imposer sa loi

