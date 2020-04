En faillite: South African Airways en cours de liquidation

Suite à la suspension des vols provoquée par la propagation de la pandémie du coronavirus, la compagnie aérienne South African Airways est dans un mauvaise passe.



Pire, la compagnie fait face à une liquidation, avec la perte possible de 5 000 emplois. Pour cause, le gouvernement sud-africain a refusé à la compagnie aérienne une demande de financement d’urgence de 500 millions $.



En effet celle-ci n’a pas réalisé de bénéfices depuis 2011 et alors qu’elle a reçu plus d’1 milliard $ de renflouements au cours des trois dernières années, rapporte bbc.com.