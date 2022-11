En tournée à Dagana: Aly Ngouye Ndiaye promet d’accompagner les grands producteurs Le Ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la Souveraineté alimentaire était en tournée post-hivernage dans la vallée du fleuve Sénégal, depuis le début du mois de novembre. Aly Ngouye Ndiaye a visité plusieurs endroits dont le département de Dagana. Dans cette localité où il a terminé sa tournée, le maire de Linguère a promis d’accompagner les grands producteurs dudit département pour leur permettre de contribuer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire.

«Nous constatons ici à Dagana la présence de grands producteurs et nous comptons les accompagner pour leur permettre de contribuer à l’atteinte de la souveraineté alimentaire», a promis le ministre de l’Agriculture. D’après le ministre de l’Agriculture, parmi ces producteurs, certains ont réalisé de grands financements et sont présents sur la chaine.



Lors de cette tournée, le ministre-maire de Linguère a donné des instructions au directeur général de la Société d’aménagement des terres du delta et de la Falémé (Saed) pour qu’il organise une rencontre prochaine avec ces grands producteurs sur qui il compte pour atteindre les objectifs de production fixée par le gouvernement.



L’autre promesse faite par le ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la Souveraineté alimentaire est d’améliorer la qualité des semences et des engrais afin d’augmenter la productivité dans les champs. Toutefois, le ministre s’est félicité de l’existence dans le périmètre de Boundoum du solaire qui a comme impact une baisse de la facture d’électricité, permettant ainsi de reporter des économies sur d’autres rubriques.



Concernant les moissonneuses-batteuses et tracteurs, il promet un accompagnement aux producteurs qui font souvent appel à leurs camarades de la Mauritanie le cas échéant.







Ousmane Wade