En tournée à Linguère : Khalifa Ababacar Sall livre son diagnostic et les pistes de solutions pour le développement local En tournée à Linguère, l candidat à présidentielle 2024, Khalifa Ababacar Sall a fait un triste constat sur les défis auxquels cette collectivité fait face. Dans un post partagé sur Twitter ou X, il livre son diagnostic et les pistes de solutions pour le développement local

"La gestion des terres, l’obsolescence du matériel agricole, la désertification et le déficit en points d’eau sont les nombreux défis auxquels Linguère fait face.



Pour améliorer la situation de ce département, nous devons renforcer la résilience des communautés face aux difficultés rencontrées dans les secteurs de l’agriculture et de l'élevage.



Cela implique la modernisation du matériel agricole, le développement d’infrastructures hydrauliques, la facilitation de l'accès au crédit pour les agriculteurs et les éleveurs.



Autant de politiques propices au développement rural, à l'accès aux services et aux opportunités économiques dans le département de Linguère."



Khalifa Sall



