En tournée à l’intérieur du Sénégal : L'ambassadeur des USA Michael Raynor et leur projet Feed the Future Senegal Nafoore Warsaaji L'ambassadeur Michael Raynor a visité une communauté locale qui bénéficie des efforts de l'USAID pour renforcer la sécurité alimentaire. Selon un post de l’ambassade des Etats-Unis partagé sur X, c’est dans le cadre du projet « Feed the Future Senegal Nafoore Warsaaji »

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Cette initiative est un projet de 5 ans visant à améliorer la production agricole au profit de 50 000 Sénégalais. Intervenant dans les zones Niayes, Nord, Centre et Sud du Sénégal, Feed the Future Sénégal Nafoore Warsaaji entend, par l’entremise de son fonds d’innovation, contribuer à la structuration des chaînes de valeur horticoles au travers des mécanismes, modèles et technologies éprouvés et innovants.



Ledit fonds d’innovation est un mécanisme de co-investissement destiné aux entreprises et/ou autres acteurs privés porteurs de projets innovants visant à :

(i) contribuer à la consolidation des chaînes de valeur;

(ii) (ii) faciliter l’inclusion des femmes et des jeunes dans lesdites chaines de valeur;

(iii) (iii) apporter des réponses idoines aux problématiques de conservation, de logistique et de valorisation des produits horticoles;

(iv) (iv) contribuer à la réduction des charges opérationnelles liées à l’utilisation des engrais de synthèse et du carburant



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook