En tournée départementale: Aida Mbodji entame son ‘’And Dokh Mbokk’’ à Dakar

La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And Saxal Liguey), Aïda Mbodj a entamé hier, une tournée départementale, dénommée ‘’And Dokh Mbokk’’.



L’ancienne parlementaire a démarré ses visites à Dakar où elle s’est rendue à l’Avenue Lamine Gueye plus précisément, à la salle des ventes pour communier avec les commerçants.



Après cette étape, la présidente de And Saxal Ligueye est partie à Dalifort et à Pikine, notamment au Parc de Lambaye. Grand-Yoff et Scat-Urbam font partie également des localités visitées par la ‘’Lionne du Baol’’. Cette tournée départementale, insiste-t-on, va se poursuivre.