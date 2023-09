En visite à Tivaouane : Le Président de l’Assemblée sollicite des prières pour la Paix et la prospérité du pays et magnifie les valeurs prônées par la famille Sy Le Président de l’Assemblée nationale, M. Amadou Mame Diop, à la tête d’une forte délégation de l’Assemblée nationale, s’est rendu à Tivaouane, ce mardi 26 septembre, auprès du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour, en prélude au Maouloud prévu ce mercredi 27 septembre et célébrant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Septembre 2023 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé dans la cité religieuse hier vers midi, le Président de l’Assemblée nationale a été chaleureusement reçu dans la résidence du Khalife général des Tidianes par Serigne Mbaye Sy Abdou.



Lors de cette visite empreinte de cordialité, le Président Amadou Mame DIOP a tenu à exprimer à ses hôtes, toute sa reconnaissance pour le rôle joué dans la marche du pays tout en souhaitant longévité et santé de fer au Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.



Le Président Amadou Mame Diop a magnifié les valeurs de paix et de tolérance prônées par la famille de Seydi Hadji Malick Sy (RTA), avant de solliciter des prières pour la paix et la prospérité du pays et remercier ses hôtes pour leur hospitalité.



Avant de prendre congé de ses hôtes, Serigne Mbaye Sy Abdou s’est longuement félicité de la visite du Président Amadou Mame Diop, avant de formuler de vives prières.



Le Président de l’Assemblée nationale dirigeait une forte délégation composée de Députés, de membres de son Cabinet et du personnel administratif de l’Assemblée nationale.



