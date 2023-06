Encore une belle moisson des douanes sénégalaises avec des saisies d'une valeur de 340 millions de francs CFA Les douanes sénégalaises continuent de faire preuve d'efficacité dans leur lutte contre le trafic illicite. Récemment, elles ont réalisé une série de saisies de produits prohibés d'une valeur estimée à plus de 340 millions de francs CFA, selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la douane.



Les opérations de bouclage menées par les unités douanières ont permis de démanteler plusieurs réseaux impliqués dans le trafic de drogues et de médicaments contrefaits. Les résultats de ces opérations sont impressionnants :



La Brigade mobile de Kaffrine a saisi un important lot de médicaments d'un poids total de 412 kg à Missirah Wadène, dans le département de Koungheul. La valeur des médicaments saisis est estimée à 47 500 000 F CFA.



À Palmarin, la Brigade maritime de Joal, Subdivision des Douanes du Littoral Sud, a réalisé une saisie de 118 millions de francs CFA, tandis qu'une autre cargaison d'une valeur de 17 millions de francs CFA a été interceptée à Ndangane, dans les îles.



Les agents de la même unité à Palmarin et Ndangane ont également saisi 230 kg de chanvre indien et 121 kg dans deux pirogues, pour une valeur totale de 35 800 000 F CFA.



À Thiaroye, la brigade mobile des douanes a mis la main sur 10 cartons de médicaments d'une valeur de 3 millions de francs CFA.



Au Nord du pays, les éléments de la brigade fluviale de Saint-Louis et du poste des douanes de Diama ont saisi des médicaments vétérinaires d'une valeur de 70 millions de francs CFA. Ces saisies comprenaient 3 270 boîtes de divers produits d'une valeur estimée à 21 400 000 F CFA à Ndioum-Diéry, dans le département de Podor, ainsi que 50 cartons de médicaments vétérinaires interceptés à Ndiawar, évalués à 48 650 000 F CFA.



La brigade maritime de Mbour a réalisé une double saisie de chanvre indien dans la forêt de Thiadiaye, avec 400 kg de drogue, et à Pointe-Sarène, où 154 kg de drogue conditionnés en quatre colis d'une valeur de 65 000 000 F CFA ont été saisis.



À Gossas, dans la subdivision de Fatick, une berline remplie d'aphrodisiaques d'une valeur de 59 millions de francs CFA a été saisie.



Cette série de saisies démontre la détermination de l'Administration douanière à lutter contre le crime organisé, en particulier le trafic de produits dangereux pour la santé physique et mentale des populations. Les douanes sénégalaises continueront de faire respecter la loi et de protéger la société en mettant un terme aux activités illicites qui menacent la sécurité et le bien-être des citoyens.

