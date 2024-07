Energie-Lancement du projet Access : l'ambassadeur Michael Raynor et le ministre de, Birame Soulèye Diop à Fatick Les États-Unis contribuent à la modernisation du réseau électrique du Sénégal et à garantir à des millions de Sénégalais un accès fiable et abordable à l'électricité ! Dans le cadre du Lancement du projet Access, l'ambassadeur des USA Michael Raynor et le ministre de l'énergie, Birame Soulèye Diop étaient à Fatick

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2024 à 11:15 | | 0 commentaire(s)|

Le 11 juillet, l'ambassadeur Michael Raynor et ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, ont présidé la cérémonie officielle de lancement du projet Access, qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative américaine, peut-on lire sur le Compte officiel de l'Ambassade des Etats-Unis à Dakar, Sénégal de Twitter ou X. La suite de son Post :



Senegal Power Compact, visant à élargir l'accès à l'électricité dans les zones rurales pour le peuple sénégalais.



Le peuple américain a fourni 550 millions de dollars dans cette initiative conjointe des États-Unis et du Sénégal. L'événement a été marqué par l'installation du premier poteau électrique à Keur Oumar (Fatick).



Nous sommes fiers de travailler avec nos partenaires sénégalais sur cet important projet, qui permettra aux entreprises de se développer, d'accroître la productivité et les investissements au Sénégal et, en fin de compte, de soutenir la croissance économique, une priorité absolue pour nos deux nations.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook