Ennemis de la République, laissez Mahammed Boun Abdallah Dionne travailler pour la République (Par Socé Ndiaye) Depuis un temps, les détracteurs du Ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République ont repris leurs stratégies, dont l’unique objectif est de salir Mahammed Boun Abdallah Dionne. Après plusieurs tentatives couronnées d’échecs, les ennemis de la République ne comptent décidément pas s’arrêter tant qu’ils n’auront pas réussi à séparer le président de la République Macky SALL de son fidèle ami et compagnon Dionne.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Avril 2020 à 20:40 | | 1 commentaire(s)|

Pourquoi tant de haine envers Mahammed Boun Abdallah Dionne ? C’est la question qui me taraude l’esprit à chaque fois que je parcours dans les lignes d’une certaine presse, comme tous les Sénégalais témoins, les gros mensonges aussi débiles les uns que les autres, étalés sur la place publique. Une certaine presse qui ne prend même pas la peine de recouper, trianguler, comme l’exigent l’éthique et la déontologie, les fausses informations fomentées par les ennemis de la République.







Décidemment, ces personnes de mauvais esprit tapies dans l’ombre, ne pardonneront jamais à Mahammed Boun Abdallah Dionne, sa proximité avec le président de la République. Ils ne digéreront jamais la confiance qu’a le président de la République en son Ministre d’État. Les ennemis de la République ont tout fait pour déstabiliser Dionne. Ils ont tout tenté pour rompre l’amitié parfaite qui existe entre Mahammed Boun Abdallah Dionne et le président de la République Macky Sall, qu’il appelle affectueusement et respectueusement ‘’Mon Patron’’.



Mais les ennemis de la République enchaînent les échecs. Ils doivent pourtant comprendre que Mahammed Boun Abdallah Dionne n’a pas leur temps. Il travaille jour et nuit pour la République. Il travaille jour et nuit à la concrétisation de la vision de son patron, le Président de la République Macky Sall. Il ne se rabaissera jamais comme eux.







Dans un passé récent seulement, après plusieurs tentatives sans succès, vous avez inhumainement déclaré pour mort le Ministre d’État Dionne. Comme si cela ne suffit pas, vous, ennemis de la République, vous revenez, encore une fois, pour ternir l’image du Ministre d’État Dionne, en évoquant une situation pourtant légale. Comment pouvez-vous ignorer que les ententes directes sont tout à fait autorisées par la loi ? Comme vous savez que les Sénégalais sont très sensibles à l’argent, vous évoquez cette fois les milliards que le Ministre d’État Dionne aurait imposés à l’ARMP, pour la construction d’infrastructure sociales à l’université Amadou Moctar Mbow, actuellement en construction. Honte à vous !







Ces ennemis de la République doivent aussi savoir que l’heure n’est pas aux accusations ni aux mensonges, dans ce contexte de lutte contre la progression de la maladie à Coronavirus. Au moment où tout le pays s’est levé, debout comme un seul homme, pour combattre à bouter hors de nos frontières, le Coronavirus, ces ennemis de la République n’ont trouvé rien de mieux à faire que de divulguer de fausses informations sur le Ministre d’État Dionne, en parfaite complicité avec une certaine presse. Honte à vous !







Ennemis de la République, votre heure sonnera bientôt. En attendant, nous, les amis de la République, continuons à travailler aux cotés du Chef de l’État Macky Sall, à l’éradication du Covid-19, la seule urgence actuelle qui mérite notre attention. Vous, ennemis de la République, laissez Mahammed Boun Abdallah Dionne travailler pour la République.







Socé Ndiaye



Jeune entrepreneur à Gossas

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos