Enquête sur le meurtre de Seynabou Kâ : ce que dit la version officielle de la Gendarmerie

Les pandores expliquent que c’est le 25 mars 2022, vers 13 heures 30 minutes, que la brigade de Gendarmerie territoriale de Diama a été informée de la découverte d'un corps sans vie dans la brousse jouxtant le village de Ndiawdoune à environ deux (02) kilomètres de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Ainsi, les premières constatations qui indiquaient une mort suspecte, ont aussitôt conduit le Haut commandement à saisir la Section de Recherches de Saint-Louis pour lui confier l'enquête, en accord avec le Tribunal de Grande Instance de la ville éponyme.



Les opérations de police scientifique et technique, menées par les enquêteurs, ont conclu à un homicide volontaire tout en permettant d'identifier la victime qui répondait au nom de Seynabou Ka Diallo.



Dans son communiqué de presse, la gendarmerie informe que les investigations ont également permis d'identifier et d'interpeller l'auteur de ce crime qui est un étudiant en Cluster Tourisme à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ainsi que son complice.



Tous les deux (02) ont été déférés le jeudi 31 mars 2022 devant les autorités judiciaires compétentes pour « Association de malfaiteurs, meurtre et recel de cadavre», raconte la Gendarmerie nationale qui salue la franche collaboration des populations qui a fortement contribué à la diligence de l'enquête.

