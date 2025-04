Enquête sur les Fausses Opérations de Tabaski de 2021, des Millions de FCFA Volés via la DER/FJ Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Aida Mbodj/ DER-DJ/ Serigne Ndong En 2021, la DER/DJ avait attribué plusieurs millions de FCFA, via PAMECAS, sous prétexte de soutenir des jeunes du foiral de Diamaguène pour des opérations liées à la Tabaski. Quatre ans après ces décaissements, ces fonds, distribués dans une totale opacité, n’ont toujours pas été remboursés. Pire encore, de nombreux bénéficiaires ont disparu sans laisser de trace, selon le quotidien Libération. À la suite d’une plainte de PAMECAS, plusieurs d’entre eux, ayant chacun perçu la somme conséquente de 10 millions de FCFA, ont été identifiés, arrêtés et présentés hier au parquet de Pikine-Guédiawaye. À ce jour, un seul d’entre eux a proposé de rembourser afin d’éviter la prison.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Aida Mbodj/ DER-DJ/ Serigne Ndong En 2021, la DER/DJ avait attribué plusieurs millions de FCFA, via PAMECAS, sous prétexte de soutenir des jeunes du foiral de Diamaguène pour des opérations liées à la Tabaski. Quatre ans après ces décaissements, ces fonds, distribués dans une totale opacité, n’ont toujours pas été remboursés. Pire encore, […]Source : https://atlanticactu.com/enquete-sur-les-fausses-o...

Accueil Envoyer à un ami Partager