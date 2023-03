Enquête sur les fonds Covid -10: Vers un classement du dossier ? Tribune - L’enquête judiciaire sur la gestion des fonds Covid-19 suit son cours avec toute la diligence nécessaire, a déclaré le Procureur général lors de son face à face avec la presse, mardi dernier. Seulement, il est fort à craindre que cet énième scandale ne soit classé comme ceux qui l’on précédé, car parmi les ministères cités figure en bonne place celui de l’Équité territoriale géré à l’époque par Mansour Faye qui avait assuré que «tout s’est déroulé dans les règles de l’art». Ce qui laisse penser qu’il n’y a plus de quoi fouetter un chat.

L'enquête judiciaire sur la gestion des fonds publics destinés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 "suit son cours avec toute la diligence" nécessaire, a assuré le procureur général de la Cour d'appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, lors de son face à face avec la presse, mardi dernier.



«Concernant le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19, la Division des investigations criminelles a fait des auditions. L'enquête suit son cours avec toute la diligence», a-t-il rassuré, non sans informer que les agents des ministères concernés par la gestion des fonds publics destinés à éradiquer la pandémie de coronavirus ont été auditionnés par les enquêteurs.



Seulement, ce dossier Fonds Covid-19 qui a suscité l’indignation des populations risque d’être classé une fois que la clameur publique sera estompée. Et il est fort à craindre que cette sortie du Procureur ne soit en fait qu’un moyen commode de rassurer les populations le temps que l’orage passe.



D’ailleurs, dès l’éclatement de cette affaire ils étaient nombreux à penser que cette affaire se dégonflerait comme un ballon de baudruche, étant donné que le ministère de l’Équité territoriale géré à l’époque par Mansour Faye, par ailleurs, beau-frère du président, était cité dans le scandale. «Tout s’est déroulé dans les règles de l’art», avait assuré le ministre.



«Les contrats ont été signés en bonne et due forme, il n’y a aucun conflit d’intérêt», avait déclaré Mansour Faye, qui avait snobé l’Ofnac et le comité de suivi. Après la publication de ce rapport qui avait secoué la République, alors que tout le monde s’était terré, il a été le premier à monter au créneau pour blanchir son Dage et taxer les vérificateurs de "politiciens encagoulés"



Face au tollé soulevé par cet énième scandale, une enquête avait été promise, mais le plus curieux dans cette affaire est que le rapport a pourtant été fait par des hommes de l’art, et ce qui était attendu était que la justice soit mise en branle, et que le «commando» qui a opéré ce carnage financier soit traqué et sanctionné comme le «commando» pastéfien.



Mais, comme disait l’autre, la meilleure façon d’enterrer un dossier c’est de lui créer une commission d’enquête. Et cette affaire n’est pas sans rappeler le scandale Petrotim. Pour rappel, au début de l’éclatement de cette affaire, rien n’a été fait pour éclairer la lanterne des populations. Il a fallu que la Bbc fasse un reportage sur cette nébuleuse pour que le procureur de la République ordonne l'ouverture d'une information judiciaire. Donc, deux mois après la publication de l’enquête de la Bbc suivie de la plainte déposée par Abdoul Mbaye et compagnie contre Frank Timis et son collaborateur Aliou Sall, frère du Président Macky Sall, la machine judiciaire a été mise en branle.



Malgré les éléments en charge, un appel à témoin a été lancé, ce que nombre de Sénégalais considéraient comme un moyen de noyer le poisson. Mais au final, les faits leur ont donné raison, car après des auditions fortement médiatisées, ce dossier a été classé sans suite.



Ce qui avait fait dire à l’époque à Thierno Alassane Sall que «Macky Sall sait mieux que quiconque que les enquêtes qu'il a freinées ici dans les dossiers Timis et autres continuent ailleurs. Il sait plus que quiconque que tant qu'il n'aura pas trouvé des formules et des arrangements, sa seule garantie est de rester à la tête de l’État». Ceci explique-t-il cela ???..

