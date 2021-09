Enquête sur les "mariages diplomatiques": Les députés Boubacar Biaye et Mamadou Diallo mouillés par Condé Les enquêtes sur le trafic des passeports diplomatiques sénégalais ont permis à la Division d'Investigations Criminelles (dic) d'ouvrir la boite de Pandore avec des preuves sur certaines personnalités.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021

Cueilli, El Hadji Diadji Condé mouille les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall de Benno Bokk Yakaar, ainsi que le maire Sadio Danfakha. Les deux premiers risquent d'être convoqués et de perdre leur immunité.



La copie du passeport diplomatique de Mamadou Sall et celle du fils de Biaye retrouvées chez Condé, à Cambéréne , mors d'une perquisition; des bulletins de paiement d'indemnités parlementaires saisis.



Libération indique que c'est l'histoire des deux faux mariages qui est à l'origine du scandale.



Selon le journal, Aymérou Gningue est formel: "aucun député appartenant à mon groupe ne sera pas protégé", a-t-il dit.





