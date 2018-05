Enseignement : Macky Sall somme ses partisans à défendre son bilan

Le Président Macky Sall a demandé, fermement, aux intellectuels de la mouvance présidentielle de défendre ses réalisations dans l’Enseignement, notamment le Supérieur. Le plus difficile c’était de le faire, ce n’est pas de le dire. Et ça, on ne peut pas ne pas le dire et on ne peut pas faire comme si rien n’était fait parce que simplement il y a le voile qui veut envelopper l’action en cours », a insisté le chef de l’État lors du lancement du Tome 1 de son ouvrage : « Ma conviction républicaine ». Il explique : « De 1958 à 2012, il n’y a eu que 5 000 lits. Nous avons déjà mis en place plus de 5 000 lits et nous avons lancé un programme de 30 000 lits en cours déjà de construction ». Un bilan qui permet au Président Macky Sall de dire, un tantinet fier : « Cela dépassent de deux fois la somme de tous les investissements antérieurs effectués pendant les 52 dernières années ».



Par ailleurs, le chef de l’État a rappelé que « le Sénégal investit chaque année 170 milliards, soit 25,1% du budget de l’Etat dans le secteur de l’Education dont les 52 milliards sont consacrés aux bourses des étudiants ». » Il est paradoxal et triste que pendant que ces efforts sont en cours que nous assistons à des événements aussi douloureux et inacceptable que la mort de l’étudiant Fallou Sène, au moment où nous sommes entrain de faire ce qui n’a jamais été fait en termes d’efforts pour la modernisation de l’Université et de l’école sénégalaise », a regretté le chef de l’État. Des efforts, du reste, qui entre en droite ligne de la formation du capital humain qui, a indiqué le Président Macky Sall, est l’un des axes stratégiques du Plan Sénégal émergent (PSE).



(Source : ANN)