Entre Adieux et Sécurisation de son pays : Le Chef de L’Etat imprime ses marques Rares sont les Sénégalais qui croyaient mordicus que le Président de la République Macky Sall n’allait pas briguer la magistrature suprême pour une troisième fois. Les supputations allaient bon train du côté de l’opinion et l’opposition incarnée par Ousmane Sonko et Cie faisaient de la troisième candidature du Chef de l’Etat un fonds de commerce politique.

Une partie de la société civile incarnée par Alioune Tine d’Afrika Jom Center également ne cessait d’alerter sur les dangers d’un troisième mandat du Chef de l’Etat. Mais en homme d’état chevronné, le Président Macky Sall n’a pas daigné une seule fois sourciller à l’idée de poursuivre son agenda à lui, laissant ses contempteurs imaginer l’inimaginable dans le seul but de le discréditer.



Le Chef de l’Etat renonce à un 3e mandat, mais last but not least, le 03 juillet dernier, le Président Macky Sall a signifié à ses partisans qu’il n’entendait pas briguer un troisième mandat. Un coup de massue pour la plupart de ses souteneurs mais aussi, un regain d’espoir pour une opposition qui en avait fait son cheval de bataille. Cette décision impromptue du Chef de l’Etat aura parcourue la terre ferme, surtout au niveau des grandes rencontres internationales où l’époux de la Première Dame de la République n’a cessé de gagner à l’applaudimètre dans une Afrique révulsée par des coups d’Etat militaires ininterrompus.



Les assurances du Président Macky Sall à Serigne Mountakha, lors de sa visite pré-Magal auprès du Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dans la cité religieuse de Touba, le Chef de l’Etat Macky Sall a réitéré sa décision de ne pas se représenter une troisième fois au patriarche de Darou Miname. Ne s’arrêtant pas ainsi en si bon chemin, le Premier sénégalais a ajouté en guise d’Adieux que l’année prochaine (2024), ce sera un autre Président de la République qui sera à sa place. Une humilité incommensurable qu’il est rare de voir en Afrique et qu’il incarne avec grandeur et honneur. D’ailleurs en guise de réponse, le Khalife Général des mourides l’a félicité avant de lui faire savoir que le meilleur reste à venir.



Le Chef de l’Etat donne des gages pour la stabilité du pays, dans tous les pays où des ressources énergétiques comme le pétrole ont été découvertes, il y a eu des problèmes. Par conséquent, nous avons besoin de vos prières. Que Dieu permette à ce pays de conserver cette paix. Que ceux qui viendront après moi ne trahissent jamais ce pays », a souhaité le chef de l’Etat. C’est en ces termes que le Chef de l’Etat s’est adressé au Guide de Touba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lors de sa dernière visite à Touba. C’est dire que tout y est en terme de noblesse et de grandeur et rien n’y est en terme de portion incongrue.



En véritable Chef, le Président Macky Sall a su tenir sa barque sans tambours ni trompettes, malgré les soubresauts politiques qui menaçaient de déstabiliser son pouvoir. Entre Adieux et sécurisation de son pays, le Président de la Républiques est en train d’imprimer ses marques qui resteront indélébile pour la postérité.



