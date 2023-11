Entreprenariat agricole: Près de 500 emplois attendus à Sefa et Keur Momar Sarr Le Prodac, la Semaf et la société quality fruit Sénégal ont signé une convention de partenariat qui va générer près de 500 emplois. Cette cérémonie protocolaire a lieu ce 31 octobre dans les locaux du Prodac, en présence du coordonnateur Djiomo Souaré et les deux représentants des entreprises signataires. Et, chacun dans son domaine s’est engagé à respecter les termes de leur contrat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2023 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Prodac continue son expansion. Fidèle à sa vision, notamment la formation des jeunes dans les filières agricoles et d’en faire des entrepreneures agricoles, c’est là une opportunité qui s’offre à la structure dirigée par M. Souaré pour concrétiser cette idée. C’est, d’ailleurs, fort de cet objectif que le coordonnateur du Prodac noue des partenariats avec les privés nationaux et internationaux. Un volet qui est inscrit en belles lettres dans la charte du Prodac.



Et d’après son coordonnateur national, le Prodac reste ancré dans cette option de travailler avec le secteur privé. Et comme l’a toujours martelé M. Souaré, « il y a 25% des terres réservés aux privés qui peuvent être des sénégalais ou africains, européens, américains, asiatiques etc.»



Ainsi, M. Souaré est revenu sur les fondamentaux qui sous-tendent son organisation. Cela est d’autant plus important de le rappeler à chaque fois que de besoin aux collaborateurs et partenaires du Prodac. « Notre missions première », a-t-il rappelé, « c’est de favoriser la création massive d’emplois par l’entreprenariat agricole dans tous les segments de la chaine de valeurs dudit secteur et d’offrir aux populations rurales, les jeunes surtout, un cadre et des conditions propices au développement d’entreprises agricoles rentables ».



Tout au plus, ces deux conventions vont générer près de 500 emplois, répartis comme suit : 200 emplois au Dac de Séfa et 250 au Dac de Keur Momar Sarr. Ceci s’inscrit en étroite ligne avec la politique du Prodac de favoriser la création massive des emplois en milieu rural et péri-urbain. Ainsi rappelé par monsieur Souaré, lors de la cérémonie de signature des conventions qui ouvre par-là d’autres portes à son entité.



Les deux principales sociétés signataires interviennent toutes dans le secteur agricole. La Semaf, elle, est spécialisée dans la production et l’exportation de produits agricoles. Elle apportera un appui important au Prodac dans la formation des jeunes dans les systèmes de production pour l’export. La société quality fruit, pour sa part et dans ses engament les plus saillants, va favoriser la création massive d’emplois par l’entreprenariat agricole dans tous les segments de la chaine de valeurs du dit secteur. Mieux, elle s’engage d’offrir aux populations rurales, les jeunes, surtout, un cadre et des conditions propices au développement d’entreprises agricoles rentables etc.



La signature de ces conventions de partenariat vient encore une fois renforcer le fort potentiel dont disposent les Dac de Sefa et de Keur Momar Sarr. Ces deux domaines agricoles communautaires ont joué un rôle prépondérant dans le programme d’incubation et de formation des jeunes dans les métiers agricoles.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook