Entrepreneuriat: Le CNE écrit une lettre ouverte au président de la république

Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal, c’est avec un respect profond et une immense fierté que je prends la plume pour vous adresser, au nom du Conseil National de l’Entrepreneuriat (CNE), nos félicitations les plus chaleureuses et sincères à l’occasion de votre élection à la magistrature suprême de notre pays.



Cette victoire, qui est le reflet de la confiance et du soutien inébranlable du peuple sénégalais, inaugure un chapitre prometteur pour notre nation. En qualité de Président du CNE, je tiens à vous exprimer notre espoir et notre conviction profonde que votre mandat marquera une ère de renouveau et de prospérité économique pour le Sénégal.



Nous sommes persuadés que votre engagement inébranlable pour le développement économique, l’équité sociale et la justice, sera le catalyseur nécessaire à l’instauration d’un environnement propice à l’innovation, à la croissance entrepreneuriale et à la création d’emplois significatifs.



Nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle, face au défi de bâtir un Sénégal de demain, non seulement prospère mais résolument inclusif. Cela nécessite de stimuler la croissance économique tout en s’assurant que chaque citoyen, sans distinction d’origine ou de condition, soit pleinement habilité à contribuer et à bénéficier du développement national. Le Conseil National de l’Entrepreneuriat se tient prêt à vous accompagner dans cette noble quête, mettant à votre service notre expertise, notre intelligence, notre détermination et notre ambition collective.



Nous sommes confiants que sous votre égide, notre pays s’engagera sur la voie d’une prospérité économique sans précédent et d’un développement durable. Nous espérons vivement que vous porterez une attention particulière aux enjeux et défis que rencontrent les entrepreneurs, en élaborant des politiques et initiatives visant à promouvoir l’innovation, stimuler l’investissement et favoriser la création d’emplois.



Le CNE est résolu à œuvrer de concert avec vous pour la mise en œuvre de stratégies essentielles, notamment la formalisation et la structuration des TPME et des chaînes de valeurs, l’accès aux financements pour l’émergence de champions nationaux, l’affectation d’une part significative de la commande publique aux TPE, aux femmes chefs d’entreprises, ainsi que la création de consortiums d’entreprises pour relever les défis techniques et financiers liés à des secteurs clés tels que la santé, l’assainissement et l’énergie.



En cette période charnière, nous vous exhortons à maintenir et à approfondir le dialogue avec la

nouvelle génération de dirigeants économiques, à les impliquer activement dans la définition des

orientations économiques de notre pays. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis économiques présents et bâtir un Sénégal de demain, résilient et inclusif, où chaque individu aura l’opportunité de réaliser son plein potentiel.



Je vous adresse, Excellence, mes vœux les plus sincères de succès dans l’accomplissement de vos hautes fonctions, et je me réjouis à la perspective d’une collaboration fructueuse avec votre administration pour l’épanouissement économique et social de notre cher pays.





Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Cordialement,



ÀND, BOOLO, WUTI KO

Mouhamed El Bachir NIANG

PRÉSIDENT CNE