Entretien Avec Ben Bourgel, Ambassadeur d'Israël au Sénégal " Nous mettons en garde contre une intervention Iranienne"

La guerre contre Israel et le Hamas a fait plus de 1.300 morts côté israélien et plus de 2.200 Palestiniens décédés, une semaine après l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël.



Selon l'Ambassadeur d'Israël à Dakar, le Hamas par les atrocités qu’il a commises a dévoilé à la face du monde qu' il ne défend aucune cause sinon celle de la barbarie.



Son Exellence Ben Bourgel dans cet entretien, estime que Israel à qui on a imposé cette guerre , prendra toutes les mesures nécessaires pour restaurer la sécurité de sa population. Il soutient que le Hamas qui prend la population palestinenne comme bouclier humain en detournant l'aide humanitaire et l'aide au développement, devra rendre compte de ses actes .



Ben Bourgel qui assure que rien ne justifie les actes de barbarie de cette nature, met en garde contre toute intervention Iranienne.

Entretien.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Entretien-Avec-Ben-Bourg...