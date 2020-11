Epinglé dans une affaire de 2 milliards, un commissaire-priseur entendu à la gendarmerie

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

« Le Témoin » quotidien vous révèle une affaire qui risque d’éclabousser la famille judiciaire. Une affaire qui fait l’objet d’un soit-transmis adressé à la brigade de recherches de la gendarmerie sise avenue Faidherbe à dakar. Convoqué par les gendarmes, le commissaire-priseur a été entendu pour abus de confiance, faux et usage de faux, sous-évaluation frauduleuse, faux en écritures portant sur des biens saisis estimés à plus de 1 milliard 800 millions de francs. Il s’agit d’une affaire de vente d’une dizaine d'engins, de camions-plateaux, de grues mobiles, de chariots élévateurs et de camions-grues saisis sur une société de transit et de manutention.



Après les opérations de saisie, tout le matériel a été confié au commissaire-priseur chargé de la vente aux enchères. A l’arrivée, le commissaire-priseur est accusé par les avocats de la société de transit d’avoir frauduleusement sous-évalué la valeur des biens pour ensuite les brader à… vil prix. Vrai ou faux ? Après avoir noté des irrégularités et autres malversations financières, les avocats du plaignant en colère ont immédiatement déposé une plainte contre le commissaire-priseur auprès du procureur de la République. L’enquête suit son cours à la gendarmerie sous la supervision du Parquet.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos