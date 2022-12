Epinglé par la Cour des Comptes: Abdoul Diallo prend la défense de Mansour Faye

Suite à la sortie du rapport de la Cour des Comptes, beaucoup de Sénégalais ont demandé la démission de Mansour Faye. Pour Abdoul Diallo du Cos M23, M.Faye a respecté l'ARMP, il est un homme honnête. "C'est un délit d'être un beau frère, pourquoi les Sénégalais s'acharnent sur lui", s'interroge-t-il. Pour lui, les recommandations c'est à la Cour des Comptes de les faire afin de pouvoir faire une mutation et mettre en place un parquet national financier et une brigade financière spécialisée qui va surveiller la Société civile et les ONG.

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2022 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|