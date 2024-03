Equipe Nationale : Aliou Cissé publie une liste de 31 joueurs avec plusieurs nouveautés Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 17:08 | | 0 commentaire(s)|

Pas de révolution dans cette première liste post-CAN du sélectionneur national. Mais Aliou Cissé a ouvert la porte à plusieurs nouveaux joueurs et réintègre d’autres dans une liste de 31 joueurs. La gueule de bois n’est toujours pas passée qu’il faut déjà y retourner. Aliou Cissé a dévoilé la première liste de l’Equipe Nationale du Sénégal depuis l’élimination en huitième de finale de la CAN 2023 contre la Côte d’Ivoire. Les noms des joueurs convoqués ont été annoncés ce vendredi 15 mars au Restaurant Good Rade, sur la VDN, en vue des matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin. Ces deux rencontres se joueront les 22 et 26 mars au Stade de la Licorne, à Amiens.

D’autre part, Aliou Cissé, qui pour l’occasion fait face à la presse depuis sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2025, a décidé d’apporter du sang neuf. Ainsi, il a convoqué pour la première fois les jeunes Arouna Sangante, Seydou Sano, Habib Diarra, Mamadou Lamine Camara. L’attaquant de Génération Foot Amara Diouf (15 ans) fait également son apparition sous les ordres d’El Tactico. Non retenu pour la dernière CAN, le milieu de terrain d’Almería Dion Lopy fait son retour.

La liste des joueurs convoqués

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Seny Dieng (Middlesbrough), Mory Diaw (Clermont)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (AS Monaco), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Fodé Ballo-Touré (Fulham), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (ESTAC Troyes), Seydou Sano (Al-Gharafa)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Dion Lopy (Almeria), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM), Boulaye Dia (Salernitana), Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Amara Diouf (Génération Foot), Bamba Dieng (FC Lorient)

Source : Source : https://www.jotaay.net/Equipe-Nationale-Aliou-Ciss...

