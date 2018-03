Erdogan félicite Macky pour avoir fermé Yavus Sélim : "Nous n’allons jamais oublier cette attitude noble"

Le Président de la Turquie, Recept Tayyip Erdogan qui tenait une conférence de presse conjointe hier, avec son homologue sénégalais, a vivement ce dernier pour le soutien et la solidarité de son gouvernement lors de la tentative de putsch du 15 juillet 2014.



« Nous n’allons jamais oublier cette attitude noble. Nous allons continuer avec détermination dans la coopération que nous avons avec le Sénégal concernant la lutte contre Fëto », a déclaré-t-il, en faisant allusion à son ennemi juré, le prédicateur Fétoulah Gülen qu’il accuse d’être cette tentative de putsch. Erdogan a également félicité Macky Sall pour la fermeture établissements affiliés au prédicateur turc Fethullah Gülen au profit de sa Fondation « Maarif ».



«Je voudrais remercier une nouvelle fois le gouvernement sénégalais La fermeture des écoles en lien avec Fëto au Sénégal est absolument très importante. Nous allons former dans nos écoles que nous mettons en place avec notre fondation Maarif au Sénégal, des générations qui honorent leur patrie, qui travaillent pour leur pays et leurs familles. Ces écoles continueront leurs activités sous l’assurance es Etats turc et sénégalais. Je voudrais spécialement remercier le gouvernement sénégalais pour le soutien qu’il fournit à la fondation.» Selon lui, le Sénégal est un ami précieux, mais aussi un partenaire stratégique de la Turquie.