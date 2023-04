Escroquerie/Après le DG de Versus Capital: Son associé arrêté Après le PDG de la société Versus Capital, Cheikh Matar Ngom arrêté par la Section de recherches de Dakar pour escroquerie portant sur 600 millions de francs CFA, un autre escroc présumé est tombé.

Le mis en cause qui se nomme Serigne Gaye est le complice de Cheikh Matar Ngom.



D’après Libération, Serigne Gaye a été arrêté par les éléments du commissariat de Médina puis placé sous mandat de dépôt par le juge du 3e cabinet.



Gaye qui est l’associé du PDG de Versus Capital est sous le 51 plaintes pour un préjudice provisoire de plus de 137 millions FCFA. Pour ferrer ses clients, et futures victimes, Serigne Gaye avait créé un groupe Whathapp, dénommé « Leader Gaye crypto ».



Dans un premier temps, il disait vendre des crypto-monnaies et proposait des formations dans ce sens aux membres du groupe.



Ensuite, il leur a annoncé avoir mis en place un pool trading où les investisseurs pourraient se faire des commissions alléchantes de 20% pour tout montant investi et un retour sur capital après que le contrat de 12 mois est bouclé.



Comme tout système de Ponzi , les premiers mois, Serigne Gaye payait ses clients à partir de leur propre argent avec un taux de 20%. Avec le bouche à oreille, les gens venaient de partout pour investir.



Au bout de quelques mois, il informe ses clients qu’il avait des problèmes de paiement, avant de les orienter vers Matar Ngom, PDG de Versus Capital.



