Escroquerie, Cavalerie Bancaire et Abus de biens sociaux… Ousmane Camara Guèye «Konnectek», le fils de Moussa Guèye Sismar dans de sales draps Ex-manager général de la société «Konnectek» spécialisée dans la vente en ligne de smartphones, Ousmane Camara Guèye est en garde à vue à la Section de recherches de Colobane pour escroquerie et abus de biens sociaux.

Des centaines de millions en Cfa sont en cause. Ousmane Camara Guèye serait le fils de Moussa Guèye, Dg de la société Sismar. Il a fait l’objet d’une plainte déposée par ses deux associés et des clients qui se rajoutent à la liste des victimes présumées que sont le personnel de la société, les fournisseurs, les banques et d’autres clients.



L’usurpation d’identité des associés, l’abus de biens sociaux, faux et usage de faux et escroquerie sont parmi les actes reprochés à Monsieur Guèye.



D’après les de « Tribune » informations, il a créé une société nommée Runafrika ou Digital Africa en prétextant une réorganisation de Konnectek, afin de détourner les clients et marchés de Konnectek.



Des membres de la famille du mis en cause seraient impliqués dans certaines opérations. Le collectif de victimes use de tous les moyens légaux à disposition pour que justice soit rendue.

« Nos investigations évoluent, nous vous reviendrons prochainement avec plus d’informations documentées sur les agissements de M. Guèye à l’international et au Sénégal », nous promet « Tribune »



