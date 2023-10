Escroquerie au visa portant sur 32 millions FCFA: Un enseignant condamné

Un enseignant nommé Sidy Diakhaté a été condamné, ce lundi, à six mois de prison ferme. Il est reconnu coupable d’escroquerie portant sur 32 millions de francs CFA.



Dix candidats à l’émigration aux États-Unis lui avaient remis ce montant avec l’espoir d’obtenir le visa d’entrée sur le sol américain.



D’après le compte-rendu d’audience de Les Échos, repris par Seneweb, Sidy Diakhaté a reçu l’argent par l’intermédiaire de certain Ibrahima Sané. Il avait réussi à obtenir pour le frère de ce dernier un visa pour les États-Unis. Rassuré par la réussite de cette opération, Sané le sollicite une nouvelle fois, pour une dizaine de personnes, des parents et des connaissances.



Les visas promis ne viendront pas. Pressé par les candidats à l’exil, Ibrahima Sané finit par porter plainte contre Sidy Diakhaté. Le mis en cause a reconnu avoir encaissé les 32 millions de francs CFA, mais a juré les avoir reversés à Mor Ngom, son partenaire basé aux États-Unis.



Malheureusement, a-t-il regretté à la barre, selon Source A, il n’a pas gardé les reçus prouvant les transferts qu’il aurait effectués via RIA.



Cette ligne de défense n’a pas retenu la main du juge, qui a condamné l’accusé à six mois ferme et à verser 33 millions de francs CFA à la partie civile.