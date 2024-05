Escroquerie au visa: un homme d'affaire déféré au parquet

Commerçant de son état, I. Sarr est actuellement dans les liens de la détention. Il devra s’expliquer devant le juge sur les accusations portées à son encontre. Poursuivi pour escroquerie au visa, il avait réussi à plumer plusieurs personnes. Le préjudice est évalué à 94 millions 100 mille francs.



A. Niang a déposé une plainte à la Division des investigations criminelles (Dic). Selon des sources de L'As, les faits remontent au courant de l’année 2023. Voulant des billets d’avion pour le Nicaragua, A. Niang s’est approché de I. Sarr qui lui promet de régler l’affaire d’un commun accord avec sa femme S. Sall. Les deux parties s’accordent sur la rondelette somme de 84 millions 100 mille francs. En charge alors à I. Sarr de fournir à A. Niang 29 billets d’avion pour le Nicaragua. Cependant, après avoir empoché l’argent, le commerçant I. Sarr n’a jamais honoré ses engagements.



D'aprés L'As, sommé plus tard par son client de lui rembourser son argent, Sarr donne un rendez-vous à Niang. Il a promis de payer. Une promesse qu’il ne va jamais honorer. A. Niang se rend à la Dic pour porter plainte contre le commerçant.



Devant les enquêteurs, il a reconnu en partie les faits. Dans un premier temps, le commerçant a nié avoir reçu de l’argent de Niang avant de passer aux aveux. Ce qui va motiver son placement en garde à vue pour escroquerie au visa et l’ouverture d’une enquête.



Moment alors choisi par ses autres victimes dont Abdou O. Sy et Th. Ka qui se sont présentés aux services du Commissaire Adramé Sarr pour porter plainte contre le mis en cause pour escroquerie portant sur la somme de 10 millions. Le commerçant a été déféré au parquet pour escroquerie au visa.