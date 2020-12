Escroquerie et charlatanisme: deux Mbacké Mbacké grugent un commerçant de 54 millions F CFA Serigne Moustapha Mbacké et Serigne Saliou Mbacké ont comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour charlatanisme et escroquerie portant sur 54 millions de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020

Reconnus coupables des faits qui leurs sont reprochés, ils sont condamnés à 2 ans dont 3 mois ferme. En sus, ils doivent, solidairement, payés le montant de 30 millions de francs CFA au plaignant. Ce dernier est un commerçant qui s’est retrouvé dans une situation financière décourageante et son commerce, jadis florissant, a commencé à décliner. Il était, selon Enquête, sous le coup d’une plainte pour abus de confiance portant sur 70 millions de francs CFA.



C’est en ce moment qu’il fait la connaissance de Serigne Moustapha Mbacké. Celui-ci l’a mis en rapport avec Serigne Saliou Mbacké en le présentant comme un marabout faiseur de miracles et qui l’a rendu milliardaire. Présenté sous le nom de Djily Bousso, ce dernier lui a fait croire qu’il pourrait l’aider à amasser une fortune, grâce à son pouvoir mystique.



Pour mieux l’appâter, les deux individus l’ont conduit à Mermoz en lui montrant une mallette remplie de billets de banque. Mais très ingénieux, ils ont demandé à la partie civile de faire des offrandes en tout genre, notamment des numéraires d’un montant 7,150 millions de francs CFA, ainsi que des bêtes dont 16 bœufs, 4 moutons, 4 porcs, 14 chameaux.



Les prévenus ont tenté de nier les faits à la barre. Le représentant du ministère public avait requis 2 ans de prison ferme contre les prévenus. Les conseils de la défense ont à tour de rôle demandé la relaxe pure et simple de leurs clients.

