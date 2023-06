Escroquerie foncière: Un maitre coranique grugé de 2 millions Fcfa

Actuellement dans les liens de la détention, le promoteur El. H. A. Samb risque de voir son séjour carcéral prolonger. Il a été extrait de sa cellule et déféré au parquet pour une sombre affaire d’escroquerie foncière. Le mis en cause avait empoché les 02 millions d’un maître coranique du nom de M. Diop depuis 2008 pour l’achat de parcelles à Ndiakhirate. Après avoir délivré à son client deux actes sous seing portant sur les lots 2153 et 2154, El. H.



A. Samb est revenu à la charge pour dire à son client qu’il y aurait une confusion sur les documents tout en lui proposant de lui rembourser par deux autres parcelles sur un autre site. Et là encore, M. Diop découvre que le site était litigieux. Il a soupçonné une escroquerie. Il demande à son vendeur de lui rembourser son argent. M. Samb disparaît de la nature. C’est plus tard que la victime apprend l’emprisonnement de M. Samb.



Il se rend à la Division des investigations criminelles (Dic) pour porter plainte contre le mis en cause. Sans tarder, les éléments de la Dic adressent une réquisition au procureur qui ordonne son extraction de sa cellule. El. H. Samb est conduit dans les locaux de la Dic par les éléments du Groupe de recherches et d’interpellation pour un interrogatoire. El. H. A. Samb a reconnu les faits avant d’être déféré à nouveau pour escroquerie au foncier, abus de confiance portant sur 02 millions.

L'As