Escroquerie portant sur près de 18 millions de francs CFA : Ibrahima Hanne condamné à six mois de prison ferme Ibrahima Hanne a été condamné à six mois d’emprisonnement ferme, pour escroquerie. Le jeune homme, pour solder ses dettes, s’est mis à duper les gens. Le montant du préjudice s’élève à près de 18 millions de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juillet 2023

À son âge, 29 ans, Ibrahima Hanne croule déjà sous les dettes. Pour s’en tirer, le jeune homme, démarcheur de son état, use de subterfuges. Sa technique, qui n’a fait que l’enfoncer davantage, l’a conduit devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Trois individus, en l’occurrence Abibatou Arama, Maguette Diakhaté et Joseph Barthélemy Sarr lui reprochent le délit d’escroquerie portant sur près de 18 millions de francs CFA.



Selon Abibatou Arama, elle s’est rapprochée du prévenu à la suite d'une publication de vente de véhicule sur Facebook. Ils sont tombés d’accord sur la somme de 5 millions de francs CFA pour l’achat d’une Mazda CX3.



Selon la dame, Ibrahima lui a fait croire que le fournisseur, qui réside à Dubaï, va envoyer la marchandise dans un bref délai. Sous la pression d’Ibrahima, Abibatou dit lui avoir remis la somme de 2 millions 500 mille francs CFA en guise d’acompte. Depuis lors, dit-elle, celui-ci a commencé à changer d’attitude en lui servant des excuses qui ne tenaient pas la route.



“J’ai ainsi contacté le fournisseur qui m’a appris qu’Ibrahima ne lui a pas remis d’argent”, a soutenu la dame. À l’en croire, elle s’est à nouveau rapprochée de lui, mais celui-ci lui a dit avoir payé une partie de ses dettes avec cet argent. Le même modus operandi a été utilisé avec les deux autres parties civiles Maguette Diakhaté et Joseph Barthélemy Sarr qui lui ont respectivement remis 12 millions 100 mille francs et 6 millions de francs CFA.



À ces derniers, il a dit que les véhicules provenaient du Canada. Encore une fois, son fournisseur a vendu la mèche à ses clients. Entendu sur ces faits, Ibrahima Hanne, qui a plaidé coupable, dit qu’il a été trompé par Alé Lô qui, en réalité, ne vit pas au Canada.



En ce qui concerne la dame, il avoue n’avoir rien remis au fournisseur.



Les avocats des parties civiles Abibatou Arama, Maguette Diakhaté et Joseph Barthélemy Sarr ont réclamé respectivement 4 millions, 8 millions et 20 millions de francs CFA en guise de dédommagement.



Quant à la représentante du ministère public, elle a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre le prévenu. Les avocats de la défense ont, eux, sollicité une application bienveillante de la loi.



Après avoir été reconnu coupable, Ibrahima Hanne a écopé d’une peine de six mois d’emprisonnement ferme

EnQuete



