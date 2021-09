Escroquerie sur visa et trafic de passeports: retour de parquet pour Kilifeu et Simon Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|

Déférés au parquet lundi pour une affaire d’escroquerie et de trafic de faux visas et de passeports, les rappeurs Landing Mbissane Seck dit Kilifeu et Simon Kouka ont finalement bénéficié d’un retour de parquet. Selon un de leurs avocats, Me Moussa Sarr, contacté par lesoleil.sn, ces membres fondateurs du groupe « Y en a marre », vont encore passer la nuit […] Déférés au parquet lundi pour une affaire d’escroquerie et de trafic de faux visas et de passeports, les rappeurs Landing Mbissane Seck dit Kilifeu et Simon Kouka ont finalement bénéficié d’un retour de parquet. Selon un de leurs avocats, Me Moussa Sarr, contacté par lesoleil.sn, ces membres fondateurs du groupe « Y en a marre », vont encore passer la nuit dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), avant d’être présentés à nouveau au maître des poursuites, mardi. En garde à vue depuis une semaine, Kilifeu est poursuivi pour « escroquerie sur visa » et Simon Kouka l’est pour « trafic de passeports ». Ce dernier aurait notamment donné son passeport français à un tiers moyennant une compensation financière. Ce qui est également assimilable à du trafic de migrants. S. GUEYE



Source : http://lesoleil.sn/escroquerie-sur-visa-et-trafic-...

