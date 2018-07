Escroquerie visa : Il scanne l’entête et la signature de Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Juillet 2018 à 08:02 | | 0 commentaire(s)|

Le nom du porte-parole du khalife des mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, est mêlé à une affaire d’escroquerie. Selon Direct Info, qui donne l’information, un nommé Mamadou Soumaré s’est présenté comme son secrétaire particulier au consulat de France à Dakar.



Ce dernier, précise le journal, a scanné l’entête ainsi que la signature du marabout et réussi, grâce à cette supercherie, à obtenir plus d'une vingtaine de visas Schengen. Manque de chance pour lui, la représentation diplomatique contactera Serigne Bass pour en avoir le cœur net.



Ce dernier écarte toute implication dans cette affaire et porte plainte contre Soumaré. Qui sera arrêté chez lui à Touba pour faux et usage de faux, falsification de signatures. L’enquête révèle, selon Direct infos, que Soumaré est le cerveau d’une bande de faussaires.



Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook