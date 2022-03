Espacement des naissances: Le Cadre des religieux pour la Santé et le développement donné en exemple Le Directeur de la Santé de la mère et de l’enfant, Dr Amadou Doucouré a présidé, ce dimanche, l’ouverture de la retraite annuelle du Cadre des religieux pour la Santé et le développement (Crsd), qui se tient présentement à Toubacouta, Département de Foundiougne (Région de Fatick).

Dr Doucouré, dans son allocution s’est félicité, au nom du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, de l’excellent travail réalisé par le Crsd ces dernières années dans la sensibilisation des communautés sur l’importance de l’espacement des naissances. Ce travail a ainsi, permis d’améliorer sensiblement le taux de l’utilisation des services de planification familiale.



Il a profité de l’occasion pour inviter les différentes structures qui travaillent pour l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant à s’inspirer du modèle du Crsd, entièrement basé sur l’argumentaire religieux.



Pour sa part, le Président du Crsd a remercié le ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour la confiance et la collaboration. C’est dans ce contexte qu’il annoncé l’organisation prochaine d’un congrès international qui verra la participation des pays comme le Niger, le Mali et la Mauritanie.



Pour rappel, la retraite annuelle permet de passer au peigne les activités réalisées l’année passée et de valider le plan d’actions pour l’année en cours.









