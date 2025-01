Est de la RDC: l'aéroport de Goma aux mains du M23 et des troupes rwandaises Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Le M23 et les troupes rwandaises ont pris mardi le contrôle de l'aéroport de Goma, grande ville de l'est de la RDC, en passe de tomber entièrement aux mains des deux alliés. "Ils ont pris le contrôle de l'aéroport, des cadres du M23 sont là", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire ajoutant que "plus de 1.200 militaires congolais se sont rendus et sont cantonnés dans une base de la Monusco (mission de l'ONU en RDC) à l'aéroport".



Source : https://senemedia.com/annonce-78409-est-de-la-rdc-...

