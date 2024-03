Établissement en état de délabrement: L’école Pikine 17 sera réhabilitée grâce au partenariat entre Coumba Gawlo Seck et l’ambassade du Japon Rédigé par leral.net le Mardi 5 Mars 2024 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

En état de délabrement depuis des années, l'école 17 de Pikine, dans la banlieue dakaroise, va bientôt bénéficier d'une cure de jouvence grâce à un partenariat que vient de nouer la chanteuse Coumba Gawlo Seck et l'ambassade du Japon au Sénégal. L'artiste compositeur Coumba Gawlo Seck, à travers son association « Lumière pour l'enfance », a procédé, hier, à Dakar, à la signature d'un contrat de partenariat avec l'Ambassadeur du Japon au Sénégal, pour réhabiliter l'école 17 de Pikine. Tenue dans les locaux de l'ambassade nipponne, cette initiative vise à mobiliser les ressources financières pour venir au secours de cet établissement de la banlieue dakaroise. En état de délabrement avancé depuis plusieurs années, l'école va bénéficier d'un appui de près de 50 millions de FCfa (environ 70.000 euros) de la part du Japon, dans le cadre de son programme dénommé Assistance aux projets locaux. « Je tiens à adresser mes vifs et sincères remerciements à Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal, et au Gouvernement et au peuple japonais, pour cette marque de solidarité et de fraternité, dans un secteur aussi vital et stratégique qu'est l'éducation », a déclaré la chanteuse Coumba Gawlo Seck, lors de la cérémonie de signature. Selon la responsable de l'association « Lumière pour l'enfance, » grâce à ce partenariat, « cette école fera bientôt peau neuve, au grand bonheur de ses 300 pensionnaires ». « L'importance que revêt l'éducation des enfants, appelés à prendre la relève, dans un monde en pleine mutation où les connaissances, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être constituent des facteurs indispensables pour ne pas être confinés dans une situation de pauvreté chronique, de marginalisation constante ou de dépendance permanente », a déclaré l'artiste. Coumba Gawlo Seck a saisi l'occasion pour réitérer son engagement en faveur de ce secteur, entre autres domaines. « Je ne ménagerai aucun effort pour contribuer à la satisfaction de la demande dans des secteurs aussi vitaux que la culture, l'éducation, la santé, entre autres, à travers mes prestations et productions artistiques, par des initiatives, des projets et des programmes de l'association « Lumière pour l'enfance-Coumba Gawlo (Lpe-Cg) », que j'ai créée depuis le 1er septembre 1994, et qui a, à son actif, la réhabilitation de l'école Mouhamadou Mansour Sy de Tivaouane, entre autres réalisations », a-t-elle indiqué. Un établissement de 300 élèves C'est dans cette perspective, dit-elle, que « s'inscrit l'initiative de procéder à la réhabilitation de l'école élémentaire Pikine 17, qui occupe une place de choix dans l'écosystème scolaire, de par sa position géographique stratégique, le nombre d'élèves qu'elle reçoit et sa contribution dans l'offre éducative en faveur de nos enfants ». Izawa Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal, qui s'est félicité de cette initiative, a saisi l'occasion pour rappeler que ce don permettra aux élèves de cette école d'étudier dans de meilleures conditions d'apprentissage « grâce à la réhabilitation des salles de classe et à la construction des toilettes ». Il contribuera également à améliorer les conditions de travail des enseignants avec le renouvellement d'une salle du personnel, a fait savoir le diplomate. M. Osamu a tenu à souligner que « la réussite scolaire est la clé d'un avenir meilleur pour les enfants et elle joue également un rôle essentiel dans l'amélioration du niveau de vie de la population ». Le Japon, a dit le diplomate, « s'est toujours engagé pour la mise en place de structures éducatives de qualité au Sénégal ». Le Sénégal et le Japon « sont attachés par les liens d'amitié », rappelle-t-il. L'Ambassadeur n'a pas manqué de saluer l'engagement de Coumba Gawlo Seck, qu'il considère comme « une grande amie du Japon ». Seydou Prosper SADIO



Source : Source : https://lesoleil.sn/etablissement-en-etat-de-delab...

