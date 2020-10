Étude supérieure : La plateforme campusen accessible ce lundi pour les nouveaux bacheliers Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 08:04 | | 0 commentaire(s)|

La plateforme informatique Campusen, dédiée à l’orientation des bacheliers vers les universités publiques, sera accessible à partir du lundi 26 octobre, informe le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Choix d’orientation ce mercredi Dans un communiqué, le ministère explique que la première étape de la procédure de demande d’orientation permettra aux étudiants de créer un compte d’accès. Une fois le code d’accès créé, ils obtiendront un numéro d’identification nationale étudiant (INE). A partir du mercredi 28 octobre, ‘’les nouveaux bacheliers munis de leur INE pourront à nouveau accéder à la plateforme et faire leurs choix d’orientation parmi les établissements publics (universités et instituts supérieur d’enseignement professionnel) et filières’’. Fermeture en novembre La plateforme sera fermée à partir du mardi 10 novembre, en vue de l’évaluation et du traitement des demandes par la Commission nationale d’orientation des bacheliers.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31662-tude-suprie...

