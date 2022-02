Etudes Supérieures Sénégal-Turquie : Ankara veut porter à 2.000 le nombre d’étudiants sénégalais L’ambassadeur de Turquie à Dakar, Ahmet Kavas, a annoncé que son pays prévoit d’accueillir désormais jusqu’à 2.000 étudiants sénégalais par an dans ses universités. “En 2021, nous avions quadruplé le nombre d’étudiants en octroyant 800 visas. Du coup, le nombre d’étudiants s’est élevé à 1.200. Cette année, ça va dépasser 2.000 dans les universités turques”, a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

D’après Sud, Ahmet Kavas a rappelé qu’à son arrivée au Sénégal en 2020, il n’y avait que 120 étudiants sénégalais dans les universités et écoles de formations en Turquie.



Ce pays est devenu ces dernières années un des plus importants partenaires du Sénégal. Les sociétés turques ont construit au Sénégal plusieurs infrastructures dans divers domaines. Et la Turquie est devenue une destination très prisée par les commerçants sénégalais.



Le président turc Recep Tayyip Erdogan va entamer lundi une visite officielle au Sénégal, un séjour durant lequel il va assister à l’inauguration du stade du Sénégal construit par la société turque Summa. M. Erdogan effectuera ainsi sa sixième visite au Sénégal, pays auquel il avait réservé son premier déplacement en Afrique en 2004, alors qu’il était Premier ministre.



