Etudiants Pastef/université Iba Der Thiam :«Sonko ne sera pas sacrifié comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop…» Le Témoin-Les étudiants de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, membre du parti Pastef-Les Patriotes, exigent que leur camarade Doudou Leye de la licence 3 en Science juridique et politique de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis soit libéré dans les plus brefs délais et sans condition. Au cours d’un point de presse hier, convoquant la philosophie de Patrice Lumumba et de Thomas Sankara, ils ont réfusé que leur leader soit sacrifié

Le coordonnateur de Pastef/Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, Waly Diome, a rappelé d’abord la nouvelle offre politique qu’a apportée Pastef-Les patriotes et qui repose sur quatre piliers fondamentaux. C’està-dire : patriotisme, le travail, l’éthique et la fraternité. Ces étudiants s’offusquent du fait que le parti et son Président, Ousmane Sonko, aient trop souffert des agissements dont ils sont victimes tous les jours au vu et au su de tous.



« Nous sommes attaqués et persécutés par le gouvernement du Président Macky Sall. Ces attaques n’ont qu’un seul but : empêcher le président Ousmane Sonko d’être candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Tous les moyens sont bons pour y parvenir : diabolisation, accusations, manipulations, intimidation, persécutions », dénoncent-ils.



Les étudiants Pastef de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès rappellent que leur parti prône le débat d’idées et la non-violence. Mais font-ils remarquer, malgré les provocations et les intimidations du pouvoir politique du Président Macky Sall, ni le président Ousmane Sonko, ni le parti Pastef-Les patriotes n’ont répondu à cette violence. Et pourtant, font-ils savoir, ils ont du répondant face à la provocation de l’Alliance Pour la République ou plutôt du ‘’Benno patio réwmi’’ qui ne cesse d’utiliser les moyens de l’Etat pour combattre des citoyens Sénégalais qui ont commis qu’un seul crime, aimer leur pays, le Sénégal.



Pour Waly Diome et ses « frères » et « sœurs » de parti, la dissolution du parti Pastef-Les Patriote est devenue une obsession pour le pouvoir dictatorial et finissant du Président Macky Sall. « L’élimination du Président Ousmane Sonko, même physiquement, est une possibilité par un gouvernement de combat aux abois », constatent ils.



Aussi, les étudiants disent assister à une déferlante pluie de plaintes contre Ousmane Sonko dans le seul et unique but d’invalider sa candidature dans la course à la présidentielle 2024



« Nous n’accepterons pas que le Président Ousmane Sonko soit l’agneau du sacrifice à l’image de Thomas Isidore Noël Sankara, Patrice Emery Lumumba, Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia etc. », ont averti les étudiants qui appellent le peuple sénégalais à refuser que leur seul et unique espoir, le président Ousmane Sonko, soit sacrifié.



Les étudiants de Thiesles exhortent à se mobiliser pour préserver la démocratie et la liberté qui sont piétinées par le pouvoir t du Président Macky Sall, tout en lui rappelant qu’ils sont contre toute tentative de briguer un troisième mandat. Soulignant que les conséquences d’une telle décision sont à éviter comme on pouvait l’éviter en 2011. Ce, dès lors qu’il n’a pas le droit à un troisième mandat comme le stipule la constitution sénégalaise.



Les étudiants Pastef-Les patriotes de l’UIDT exigent également la libération de leurs camarades de parti et de tous les détenus politiques du pouvoir du Président Macky Sall qui sont victimes d’une dictature et d’une justice aux ordres. Car, disent ils, face à l’injustice, nul n’est tenu d’obéir.



« Nous avons une justice à plusieurs vitesses car beaucoup d’appel à la violence du côté du pouvoir sont restées impunis. Le Sénégal a cessé d’être une démocratie et un Etat de droit », a dit Waly Diome. Lui et ses camarades appellent tout le peuple Sénégalais, épris de justice, à la mobilisation sur toute l’étendue du territoire pour faire face à Macky Sall et à son gouvernement.



Ils rappellent que la résistance est un droit constitutionnel, que tout sénégalais a le droit de résister face à l’oppression « Le Sénégal ne sera jamais une monarchie malgré toute cette anarchie au quotidien. Nous devons combattre l’injustice et l’impunité qui sont instaurées par le pouvoir en place »,soutiennent-ils. Ils déplorent également que le Président Macky Sall essaie en vain de dissuader la jeunesse. Mais, soulignent-ils, c’est peine perdue car la jeunesse a déjà fait son choix sur le Président Ousmane Sonko.

