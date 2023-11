Eumeu Sène contre Tapha Tine ; Le combat de tous les dangers, c’est demain dimanche Dans ce combat inédit entre Eumeu Sène et Tapha Tine, l’arène ne perdra pas de son effervescence après le choc entre Mod’Lo/Ama Baldè. Ce dimanche, les deux mastodontes se croiseront à l’arène nationale pour le grand bonheur des amateurs.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Novembre 2023 à 10:25

Le puncheur du Walo qui a pour objectif la couronne de roi et le Tay-Shinger qui veut redorer les couleurs de Pikine après le revers amer de Ama Baldé face au Roi des arènes.



Deux combattants un peu relégués dans la hiérarchie des cadres de l’arène, Tapha Tine et Eumeu SËne promettent des Étincelles pour leur duel. Une opposition de style entre un puncheur (Tapha Tine) et un fin lutteur (Eumeu Sène) dans laquelle, définir un favori est difficile du fait du background des deux lutteurs.



Lors de son point de presse, « Takh Si Ripp » a affirmé qu’il allait tout simplement démolir le lutteur Pikinois au soir du 12 novembre pour se rapprocher de son rêve de devenir roi des arènes.



« Eumeu Sène est un très bon lutteur qui est fort avec les poids lourds mais moi aussi. J’ai battu presque tous les poids lourds de l’arène et je suis aussi bien capable de lutter que de me bagarrer. Notre stratégie a déjà‡ été peaufinée avec les entraîneurs. J’attends le jour J pour dérouler.



Je demande donc à mon adversaire de ne pas fuir, de rester sur ses appuis et d’oser la confrontation. S’iil le fait, je vais le bastonner Je sais où une victoire peut m’amener. Mon rêve et celui de tous lutteurs est d’être le roi des arènes. C’est ce que je veux et il faudra d »abord passer par Eumeu Sène (Ö) Je remercie tous les « Baol-Baol » qui étaient venus pour mon Open press qui malheureusement ne s’est pas tenu », a déclaré Tapha Tine.



Un peu avare en échange jusque-là, le Tay-Shinger qui a . préféré un point de presse à la place d’un open-presse, n’a pas raté son adversaire.



« C’est un combat comme les autres mais c’est un combat imprévisible où tout peut arriver. Le combat c’est pour bientôt donc attendons le jour J. Je ne sais pas qui est le meilleur bagarreur entre nous mais j’ai deux mains comme lui. J’ai affronté les plus coriaces de l’arène, donc je n’ai pas de quoi avoir peur de mon adversaire. Je n’ai pas de problème avec les poids lourds car j’ai appris à lutter avec eux .



Je vais lui montrer qu’l est nul à la bagarre et que je suis plus fort que lui. Je connais l’art de la lutte et je vais le lui démontrer », a averti Eumeu Sène.



C »est un combat qui tient à cœur les deux lutteurs , de quoi mettre du feu dans ce face-à-face. Qui des deux lutteurs suivra les pas de Mod’Lo ce dimanche ?

La réponse tombera demain, incha ALLAH :

Avec Wiwsport



