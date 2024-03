Eutoub Senegal - Amadou BA en XXL pour convaincre

Dans un format inédit, Amadou Ba candidat de BBY à la présidentielle, a répondu aux questions de 5 journalistes sénégalais et africains sur les thèmes de son programme.

Sans détour et sur près de 2h, Amadou Ba s’est adressé aux Sénégal.

Il a répondu aux questions essentielles dans divers domaines dont la politique d’emploi, la situation des femmes, la décentralisation, l’économie, les investissements dans les infrastructures, l’usage des ressources pétrolières et gazières.

Entre autres déclarations, il affirme que le PSE sera parachevé, mais aussi amélioré pour répondre au contexte actuel. Il annonce par ailleurs qu’il compte mettre en place un gouvernement qui comptera plus de femmes et de jeunes.



Diffusé en simultané sur Africa24, 2STV et les chaînes partenaires de ce plateau spécial, Amadou Ba a clôturé l’exercice sur une ultime plaidoirie pour que les électeurs le choisissent ce dimanche.