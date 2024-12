Evaluation des programmes mines au Sénégal : Vers un secteur plus inclusif et durable Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 09:23 | | 0 commentaire(s)| La CNTS, en collaboration avec WSM, ACV-CSC et CSC-BIE, organise un atelier sous la présidence du Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, pour évaluer les programmes mines au Sénégal et explorer de nouvelles solutions pour un secteur minier durable et inclusif.



