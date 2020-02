Eventuel 3e mandat de Macky Sall: Le camp de Khalifa Sall définit Boun Abdallah de « clown de la République »

Le débat sur la très gênante question du 3e mandat, est ré-ouvert depuis la sortie du Secrétaire général du Palais de la République (SGPR), Mouhamed Boun Abdallah Dionne, déclarant que « l’histoire du président Macky Sall et le peuple sénégalais va se poursuivre jusqu’en 2035 ». Suffisant pour faire sortir le camp de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, de son mutisme. Porte-parole et Conseiller politique du leader de la coalition « Taxawu Dakar », Moussa Taye, tient à informer l’ancien Premier ministre (Pm) que « le jeu est bien compris ».



« Boun Abdallah Dionne, dans une explication étriquée, tente maladroitement de justifier une éventuelle troisième candidature de son mentor Macky Sall. L’ex PM, prototype de l’inutilité et de l’inefficience de la station primatoriale sous Sall, évoque doctrine, jurisprudence et pratiques internationales pour valider sa théorie trop alambiquée. A peine eut-il terminé sa logorrhée que l’impertinent Mbaye Ndiaye prend le relais. Cependant, ce dernier ne mérite pas vraiment notre attention. Au vu de sa piètre prestation, il mérite plutôt notre « ndeyssane », (compassion) », peut-on lire dans une note du conseiller politique de Khalifa Sall, parvenue à PressAfrik.



M. Taye tient à souligner aux partisans du président de la République que : « le jeu est compris. Les Sénégalais sont conscients de l’envie manifeste de Macky Sall de s’éterniser au pouvoir. Les faits, gestes et attitudes de son camp le prouvent éloquemment ». Non sans dénoncer la posture du Secrétaire général de la Présidence qui, selon lui, « ne l’honore point ».



Poursuivant, Moussa Taye taxe Boun Dionne de « clown de la République ». Il est « devenu, après ses pas de danse endiablés au rythme du mbarass, le clown de la République, manquant d’élégance, de retenue et même de vergogne comme le soulignait, à son propos, le propos éloquent d’un célèbre guide religieux ».



Le porte-parole de Khalifa Sall signale qu’il « y a des affaires beaucoup plus urgentes à régler, matière plus sérieuse à réfléchir ». Car, pendant que Le SG de la PR et ses camarades de parti polluent l’atmosphère avec la question du 3e mandat, « les paysans sont dans le désarroi, les étudiants dans le dénuement, les enseignants dans la rue, nos compatriotes de la diaspora dans la solitude et l’angoisse, Guy encore en prison... ».



Donc, souligne-t-il, « la situation est trop sérieuse pour manipuler l’opinion publique. Le bail de Macky avec le peuple, après l’usurpation éhontée de 2019 prend fin en 2024. Terminus, on rebat les cartes ».



Par ailleurs, M. Taye demande aux responsables apéristes, désireux de remplacer leur mentor, « de s’armer de courage et de descendre dans l’arène politique car, explique-t-il, la fortune est bien dans le courage. Ceux comme Boun, mendiants des faveurs, bénéficiaires de la bourse, de la prime de l’amitié devrais-je dire, doivent cesser les nauséeuses combines ».



Avant de conclure : « que tous retiennent surtout cette leçon élémentaire : nul régime n’est éternel encore moins ceux fondés sur l’iniquité et la négation des droits ».

