Eventuelle alliance politique: Rencontre Aminata Touré et Ousmane Sonko à Saly Mimi touré a rencontré Ousmane Sonko dans la nuit du mercredi dernier à saly . D’après Direct Info, la rencontre a été facilitée par l’ancien Directeur de Cabinet de Wade, Habib Sy. Les deux personnalités, doute-t-on, semblent se retrouver pour combattre leur adversaire commun, le président Macky Sall. Mimi cherche des alliés dans sa nouvelle croisade contre le « Macky » surtout qu’elle est la cible des libéraux et des Faucons du Palais.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Octobre 2022 à 15:31

Ousmane Sonko s’inscrit dans une dynamique de se renforcer. Trouver un « link » avec Mimi pourrait lui être d’un apport en ce sens que l’ancienne Présidente du CESE a été dans l’attelage de Macky et dans sa proximité pendant une décennie.



Sonko pourrait bénéficier d’informations de taille provenant de Mimi pour combattre et neutraliser l’«ennemi» qu’est Macky Sall. “Ces derniers temps, si on observe bien la scène politique, on s’aperçoit que les flèches de Pastef envers Mimi se sont tues”, constate ce journal.



Les « Pastefiens » auraient-ils reçu des consignes souterraines, allant dans le sens de faire la paix des braves avec l’ancienne Présidente du Cese ? Les deux acteurs pourraient se regrouper autour d’un « gentleman agreement », consistant à dire que Mimi s’occupe du troisième mandat et que Sonko gère la rue, dont il est le « Président » et la jeunesse.



Ainsi, Ousmane Sonko et Mimi Touré affûtent leurs armes. Leur jonction, craint-on, risque de faire mal.







