Everest Finances : Mamadou Guèye nommé directeur général adjoint

Dans un communiqué de presse, la Sgi souligne qu’après sept ans d’activité marqués par une croissance positive constante, elle a fini de consolider sa position d’acteur clé au sein du Marché financier régional. «Ainsi, face aux récentes réformes de celui-ci et en perspective de celles à venir, il est impératif que nous réajustions notre stratégie de croissance afin de maintenir nos acquis mais surtout de toucher à de nouvelles voies d’accélération de performance. Fort de ceci, le Conseil d’Administration réuni en juin 2023, a approuvé la proposition de l’administrateur directeur général d’une réorganisation par la mise en place du poste de directeur général adjoint », ajoute la même source.



Les principaux objectifs seront, assurément d’assister le directeur général dans la gestion de l’exploitation et le développement de l’activité de la Sgi mais surtout de veiller à la mise en œuvre du plan de réforme de l’Autorité des marchés financiers de l’Umoa (Amf- Umoa). «Nous avons ainsi l’honneur de vous annoncer la nomination de Mamadou Guèye, actuellement directeur de l’ingénierie financière chez Everest Finance au poste de directeur général adjoint. Capitalisant plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la finance, M. Guèye a participé à plusieurs missions d’évaluation et de conseil en financement dans le cadre de levées de capitaux, de prise de participations en capital, d’acquisition et de restructuration de dettes, d’opérations d’émissions et de placements de titres. A cela s’ajoute une expérience avérée en management d’équipes, en gestion de projets structurants dans des environnements exigeants et multiculturels », précise le communiqué.



Mamadou Guèye a rejoint Cgf Bourse en 2012 et a été responsable du marché secondaire sur le Marché financier sous régional. En 2015, il quitte son poste de responsable à Cgf Bourse pour rejoindre Abreca SA comme conseiller financier du Président directeur général et plus tard responsable d’investissement de Abreca Capital à Londres. Son passage chez Teranga Capital (Private Equity Firm) en 2017 en tant que responsable d’investissement lui fait conduire plusieurs missions ayant abouti à des prises de participation en capital d’entreprises aussi bien au Sénégal qu’en Gambie.



En 2021, il rejoint Everest Finance en tant que directeur de l’ingénierie financière. Mamadou Guèye est titulaire d’un Mba en Finance (Fusion et Acquisition) de la Wales Cardiff University en Grande Bretagne et d’un Master en audit et contrôle de gestion.

