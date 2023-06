Examen du Bac : Makhfouss Aidara, élève en Terminale S2 raconte aussi son calvaire face à des difficultés administratives….

Je m'appelle Makhfouss Aidara, élève en Terminale S2 à l'école privée Excellence Cheikhal Islam De Golf Sud.

Cet article m'a beaucoup touché car j'ai vécu le même cas. Depuis le début de l'année mon dossier n'a pas été enregistré, pour cause, on m'a demandé un dossier complémentaire (Annulation D'ancien Extrait De Naissance).



On m'a donné une dérogation et je me suis donné bec et ongles, je me levais tous les jours à 5h du matin pour aller au tribunal faire la queue. Parfois tu viens et on te renvoie jusqu'à demain au pire tu reviens le lendemain et on te dit de revenir la semaine prochaine.



J'ai supporté tout ça au bout de deux mois pour pouvoir l'avoir jusqu'à ce que j'ai même raté presque 1 mois et quelques de cours.

Une fois après l'obtention de (L'annulation) en mars, on a déposé mon papier et je pensais que tout était réglé.



J'ai repris les cours régulièrement jusqu'à la sortie des convocations par message, tout le monde a reçu un message de l'UCAD sauf moi.



Je me suis un peu découragé et j'ai demandé pourquoi ? On m'avait dit que ça aller venir j'étais en retard dans le dépôt c'est pour ça que je n'ai toujours pas reçu de convocation par message . On m'a même dit que ces convocations numérisées ne sont pas obligatoires et que les vraies convocations seront être remis au directeur de l'établissement et c'est à lui de les remettre aux élèves.



A une semaine des épreuves de Brevet (Education Physique), il m'a semblé étrange que je n'avais toujours pas reçu de convocation alors je suis allé au bureau du directeur je lui ai dit que les épreuves physiques devraient démarrer la semaine prochaine. et je n'ai toujours pas reçu de convocation.



Il m'a répondu que mon dossier avait été rejeté car le directeur de l'office du Bac me reproche d'être en retard dans le dépôt de mes papiers….