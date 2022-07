Examen du Cfee 2022 : les ‘’bon chiffres’’ du taux de réussite, exposés

Sur la note, il renseigne qu’à Fatick, le taux d’admis pour l’année 2022 s’élève à 73,87%, 75.10% à Matam, 62.15% à Sédhiou, 72.83% dans la région de Louga, 73.36% à Diourbel, Kaffrine 83.25%, Kaolack, 68.58%, 81.61% à Kolda, 75.45% à Thiès, 62.98% à Tambacounda, 88.48% Ziguinchor, 80.73% à Kédougou, 67.24% dans la ville de Rufisque, 70.66% à Pikine Guédiawaye. Dans la région de Saint-Louis, le taux de réussite est à 76.27% et enfin 76,55%, dans la capitale dakaroise.



Des résultats jugés satisfaisants et qui sont sur une tendance haussière, car «on est passé d’un taux d’admission de 62,15 % en 2021 à 73,8% en 2022, soit un bond qualitatif de 11,65 points», lit-on dans le communiqué. C’est une année sauvée qui a surmonté de nombreuses péripéties passant par la grève des enseignants et par beaucoup de rebondissements dans le système éducatif.



En outre, le Ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, magnifie le travail des enseignants et félicite les parents d’élèves ainsi que les élèves, la Dexco, les IA, les Ief ainsi que l’ensemble des acteurs qui ont œuvré pour l’atteinte de cet objectif d’amélioration des résultats du système éducatif.



Ainsi, le ministre invite toutes les familles d’acteurs à maintenir la cadence afin d’élever encore le niveau des performances pendant les examens du BAC et du BFEM, conformément à sa vision d’une école de la réussite.